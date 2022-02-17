許多餐飲業者會不定期推出新產品，吸引消費者嘗鮮。一名男網友表示，到麥當勞使用自助點餐機點餐時，意外發現多了瓶裝的「台灣鮮榨柳丁汁」，本以為是普通的瓶裝果汁，但他喝了一口卻驚艷不已，大讚「喝起來真的跟鮮榨的一樣」，推薦網友購買。

原PO昨（16）日於論壇《Dcard》指出，下午到麥當勞，使用自助點餐機點餐時，發現有賣兩種柳丁汁，兩種品項名稱分別為柳丁汁及台灣鮮榨柳丁汁，由於他先前已買過柳丁汁，所以想試看看鮮榨柳丁汁。

原PO十分推薦「台灣鮮榨柳丁汁。（圖／翻攝自Dcard）

原PO本以為台灣鮮榨柳丁汁，只是普通的瓶裝的鮮榨柳丁汁，「結果喝起來真的跟鮮榨的一樣，跟原先賣的柳丁汁完全不同」，不僅喝得到果肉，就連瓶中散發出的果肉香也不是人工香精，「如果對果汁或是柳丁汁有興趣的，這個隱藏版超值得喝」。

這段分享曝光後，掀起網友熱烈討論，「這個真的超好喝的」、「看到鮮榨，我以為是店員在廚房現榨」、「看到鮮榨我還以為是店員在後面榨，想說店員又更忙了」、「這上市一陣子了，很多店員都會推薦」。

留言中也有專業網友說，「這種瓶裝就是鮮榨之後高壓殺菌保鮮，如果真的要店員現榨，你要等很久」、「現榨的不確定因素太多，除了人力成本，還有衛生疑慮，瓶裝可以維持新鮮」。

事實上，台灣鮮榨柳丁汁在去年12月底就已推出，麥當勞強調，該產品並非濃縮還原汁，不加一滴水，為天然無添加冷壓果汁，不含色素、香料及防腐劑，不僅喝得到果肉，還保留鮮果天然滋味及營養。