晶片製造商對半導體製造設備需求強勁，應用材料（Applied Materials）上季營收創新高，惟其本季展望意外疲弱，顯示供應鏈問題恐將波及應材的業務。

周三應材盤後股價上漲2.33%，報144.25美元，稍早前一度漲近4%。

應材預估第二財季營收介於60.5億～66.5億美元，其中值不及分析師預測均值63.8億美元。

應材的主要客戶包括台積電、三星和英特爾。近幾個月來，運輸延遲和關鍵零組件短缺使晶片製造商更難以提高產量，進而也斷送了應材等晶片製造設備公司趁著需求激增之際大賺一筆的機會。

應材執行長Gary Dickerson表示，雖然供應面仍然充滿挑戰，但應材正竭盡全力滿足客戶，上季營收也創下了史上新高。

應材第一財季（截至1月30日）營收年增21%，為62.7億美元，優於市場預期的61.6億美元。淨利年增58%，為17.9億美元，相當於每股盈餘2美元，亦優於市場預期。