聯準會(Fed)最新會議紀錄暗示，短期內適宜加息，且未來大幅縮表也是合適的行動，而地緣政治因素依舊干擾，美股漲跌互見。台股開盤亦呈現狹幅震盪，電子股表現有限，航運股在航空股領軍下，類股漲幅達到1.5％，暫居盤中第一，成交比重上升到2成以上，預估今天大盤量能約2800多億元。

分析師認為，地緣政治因素雖然尚未化解，但影響力道減輕，將回歸到美股升息上。3月啟動升息，至於升息幅度或可從會議記錄窺見一二，以目前通膨高漲，若3月升息幅度超乎市場預期，對於股市影響也是不利。

觀察過去15年元宵節後續5日、10日指數平均上漲機率分別為86％、93％，平均漲幅為1.4％、2.0％，且從2012年以來，指數只有2021年後5天指數是下跌外，其餘均是上漲，顯示元宵節後指數上漲機會大，目前來看，維持過去的方向在行進。

今天台股盤中上漲將近90點，再次逼近前波高點，也逐漸接近從18619到18575延伸的下降壓力線，且從均線來看，股價站回所有均線之上，但5日、20日均線扣抵位置都是在18300點之上，由於扣抵值相對高，短期均線要馬上扭轉並不容易，預期指數在此震盪整理，消化均線下彎的壓力。