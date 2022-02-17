烏克蘭國防部長Oleksii Reznikov最新指出，根據周三最新匯合的情報顯示，沒有證據顯示俄羅斯已從俄烏邊境中撤離。

烏克蘭國防部長認為，俄羅斯如果撤出部隊、軍事設施和武器，包括在白俄羅斯佈署的演習軍隊，那烏克蘭才會相信俄羅斯是認真的在解除當前的危機，該演習原定在2月20日將結束。

烏克蘭軍方稱，目前約有14萬名俄羅斯軍隊和親俄的分離份子在烏俄邊境集結，其中包括12.5萬名地面部隊；而俄羅斯佈署在白俄羅斯的軍隊也有9000名士兵。

Reznikov說，烏克蘭佈署在該國東部Donbass地區也有3.5萬名軍隊，另外首都基輔自2014年來一直在對抗由俄羅斯支援的分離份子騷動。

國防部長的發言引發西方國家的俄羅斯撤軍的懷疑。烏克蘭總統澤倫斯基(Zelenskiy)在周三稍晚發表演講時，也對俄羅斯的撤軍聲明抱持懷疑態度，表示沒有客觀指標來證實此一資訊，烏克蘭的情報並沒有證實這一點；並且僅只人員撤離是不夠的，武器和設備也要一起離開，否則只是一種「移民」，不是真正的撤軍。

波羅地海的愛沙尼亞外交情報局長Mikk Marran則指出，俄羅斯將繼續向烏克蘭邊竟派遣軍隊，並可能對烏克蘭發動「有限」的軍事攻擊。而襲擊將包括導彈轟炸和佔領烏克蘭的「重要地區」。

Marran在新聞會上指出，我們的評估是俄國將避開人口較多的大城市，因為控制這些地區需要大量軍隊；但是仍不清楚俄羅斯軍隊會走哪一路徑侵入。

根據愛沙尼亞的情報，另一可能為在烏克蘭東部的兩個由俄羅斯支持的分離地區，很可能會升級戰鬥，這是極有可能的，因為這樣俄羅斯就有充分理由來避免西方的制裁。

Marran表示，如果俄羅斯在烏克蘭取得成功，將鼓勵俄國對波羅地海地區施加更大壓力。