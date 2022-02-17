俄羅斯日前於烏克蘭邊境集結15萬大軍，15日宣稱已開始撤離部分軍隊，但俄方說法，今天遭美國打臉，直指俄國又增兵7000名，私下為俄烏開戰動員。財信傳媒董事長謝金河表示，烏克蘭危機的虛虛實實，好像市場有人故意在操作，藉著消息炒上炒下操作股市漲跌，更直言，「此次放消息的，顯然是拜登政府」。

謝金河在臉書發文指出，本周金融市場投資人經過兩波衝擊，一個是美國公布的CPI 7.5%、PPI 9.7%，通脹率創下1980年3月雷根執政以來的42年新高，道瓊工業指數大跌逾500點；接下來俄羅斯增兵到烏克蘭邊界，戰爭似乎一觸即發，美國甚至具體說出2月16日開戰時間表，道瓊指數又大跌500多點，全球陷入戰爭陰影之中。

他提到，俄烏戰雲密佈攻占媒體版面，大家都在演練戰爭發生，股票市場會跌多少？油價，金價會漲多少？如果盯著外國資訊看，將會覺得世界末日將至，「在國際金融市場中，有很多末日大師，像是魯比尼、麥嘉華，到吉姆．羅傑斯，他們一貫口徑看空市場，而且是一看20年，他們天天喊，而且不厭其煩，這也是金融市場的特色。」

謝金河分析，這兩天，俄羅斯悄悄撤離駐軍，全球股市又變成大漲，這種戲劇性變化，好像市場有人故意在操作，有心人藉消息炒上炒下。這次放消息的顯然是來自拜登政府。先是美國參謀長聯席會主席Mark Miley閉門會議中表示，俄軍入侵烏克蘭，首都基輔72小時就會陷落，烏克蘭會折損一萬五千兵力，俄羅斯會有四千人死亡；接著白宮安全顧問Jake Sullivan又說未來數天，俄羅斯將進攻烏克蘭，重點是「最後拜登還補上2月16日」。

謝金河指出，全世界充斥著俄烏衝突的相關揣測，作為事件主角的普丁或俄羅斯官方卻不斷的否認，俄國外交部出來痛斥媒體胡亂報導，克里姆林宮也發出聲明指責華府「歇斯底里」。現在俄羅斯突然要撒軍，大家又驚呆不知如何回應。

他認為，這場烏克蘭危機的虛虛實實，相信好事者會拿到台海問題上大作文章。