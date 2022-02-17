屏東KTV命案偵破，警方在南州一處停車場逮獲林嫌與藏匿人犯的李嫌。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東KTV命案偵破，警方在南州一處停車場逮獲林嫌與藏匿人犯的李嫌。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

上月26日，剛假釋出獄的24歲林姓男子深夜KTV嗨唱，不料疑因酒後走錯包廂引發口角又釀大禍，林不滿「被問候老母」，憤而持西瓜刀砍人，造成37歲陳男傷重不治、40歲林男被砍到手臂見骨、手指也被砍斷，林事後四處躲藏，靠有槍砲、毒品前科的李姓友人幫他處理一切事物，警方經連日跟監埋伏後，終於16日在南州一處停車場逮獲林、李2嫌，訊後依殺人、藏匿人犯等罪嫌送辦；警方形容，林嫌彷彿在學賓拉登消失得無影無蹤，但最後仍因「信差」形跡敗露。

警方指出，林嫌四處躲藏，完全找不到他的藏身之處，在持續監控的數人中，也找不到蛛絲馬跡，直到最後發現，他對外所有的一切都是由「信差」李嫌替他處理，進而鎖定李而破獲該案，當時李正幫忙另一友人聯繫林，相約停車場相見。

據了解，林男上月26日凌晨前往屏東市太原街的KTV和友人歡唱，凌晨5時40分許他走出包廂上廁所；如廁後疑因走錯到隔壁的包廂，遭包廂內6、7名酒客指責不是，更被「問候老母」，一氣之下找了5、6位友人前往包廂理論，雙方一言不合便大打出手。

雙方從包廂打到走廊，林男見對方氣焰高，跑到車上拿出預藏的西瓜刀，返回現場見人就砍。37歲陳男胸前被砍一刀，刀痕從胸部到腹部，當場血流如注，失去生命跡象，送醫急救後不治。40歲林男則是右手臂中刀，深可見骨，手指也被砍斷，經送醫手術接回。林嫌行凶後立即逃離現場。

案發第一時間警方即已掌握涉案的林嫌身分，但林嫌於案發當日旋即逃亡流竄；而案發時雖值過年連續假期前夕，但專案人員為偵辦此案，犧牲與家人團聚的時光，全員追著每一筆可能的線索，至全台各地逐一清查，整個年假9天的時間專案小組成員就在追查、排除、釐清、再清查、再排除、再釐清中度過，經發動數次搜索、堅壁清野後，最終終於逮獲犯嫌，還給被害人一個司法正義。