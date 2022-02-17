有「護國神山」之稱的台積電首度招募政治學博士，要進行政經資料分析相關工作，引發社會關注。科技業出身的民眾黨立委高虹安直言，台積電會這麼做背後原因是其事業「已難在商言商」，畢竟中美近年來競爭愈發尖銳，除中美貿易戰外，還有日韓貿易戰、俄烏衝突，故產業界需更加避險，以防遭市場限制甚至被排除在國際供應鏈外。

高虹安今日（17）接受《中評社》訪問表示，許多國際級的大企業本就會有全球、地緣戰略和商業情報分析部門，藉掌握國際政經局勢來規畫商業布局，以免遭國際關係動盪導致風險。台積電作為世界級的重要半導體供應商，掌握政經情報當屬必要。

高虹安指出，就她的了解，台積電過去並非沒有進行相關工作，但可能是透過委外顧問團隊提供報告，或企業內部由公共關係或政府關係部門負責；然台積電在近年在中美關係愈發尖銳下，開始體認到自己也該有專門負責關注國際情勢發展的相關部門或人員，畢竟台積電在大陸與美國都有廠房。

對此，高虹安分析，中美關係近來持續緊繃，且短時間內也難以調和霸權爭奪與貿易摩擦，這樣的背景與情勢促使業界須延攬更專業、具實務經驗的人才來專門處理相關問題。尤其過去幾年中美貿易戰後，國際地緣政治間的衝突與摩擦愈來愈頻繁，此外也有日韓貿易戰、俄烏衝突等，跨國企業得更積極避險，方能保障企業自身利益，簡而言之就是「已難在商言商」；所謂的「政治歸政治，經濟歸經濟」已然行不通，有時產品賣給誰或不賣給誰都可能影響其他國家市場的訂單波動，甚至是技術交流，這點從美國「出口管制清單」的政策上就能看出。