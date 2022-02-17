台東衛生局16日傍晚接獲1位30多歲女性通知為台北確診個案（案19816）接觸者。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東衛生局16日傍晚接獲1位30多歲女性通知為台北確診個案（案19816）接觸者。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東衛生局16日傍晚接獲1位30多歲女性通知為台北確診個案（案19816）接觸者，衛生局立刻派防疫專車送民眾至醫院PCR採檢後確診。台東縣今啟用桂田篩檢站，近500名旅客及員工進行篩檢中。此外，台東縣府將匡列人數增加為15人，另搭乘立榮同班機乘客由中央流行疫情指揮中心疫調。

台東縣府表示，這位民眾為旅行社業務經理，僅監督行程、並非隨團領隊；她的足跡包括2月16日搭乘立榮8721班次中午11時抵達台東，隨後搭乘計程車至桂田酒店，短暫停留後再搭計程車到天野餐廳用餐（自覺頭暈不舒服、單獨吃飯），用餐完畢再搭乘計程車回桂田，傍晚確診後已在醫院接受治療。

台東縣衛生局長黃明恩17日上午親自到桂田酒店督導消毒和快篩作業。他說，確診者有打過2劑疫苗，Ct值22，無症狀，只有昨晚覺得頭重重的。包括餐廳、酒店員工、房客和相關人約500名進行快篩，呈現陰性者才能離開，如陽性者立即送到醫院進一步確認。有關與確診者立榮同班機旅客，由中央流行疫情指揮中心疫調、匡列。

台東縣衛生局指出，經徹夜疫調，該確診者在台東期間都有配戴口罩，僅中午用餐時短暫取下，縣府遵循中央流行疫情指揮中心規定、匡列8位密切接觸者居家隔離；另22人列入自主健康管理、438人為自我健康監測。

台東衛生局16日傍晚接獲1位30多歲女性通知為台北確診個案（案19816）接觸者，衛生局立刻派防疫專車送民眾至醫院PCR採檢後確診。（蔡旻妤攝）