59歲資深藝人狄鶯擁有美艷外型和爽朗個性，昨（16日）晚間突然在社群平台傾訴遭酸民惡意攻擊的無奈心境，還自嘲是個平凡的家庭主婦和過氣藝人，引起關注。

狄鶯16日深夜在臉書無預警發文，走心地寫道：「今發現，我做再多的功課，再多的包容與愛，都無法挽回所有的酸民內心的醜惡」，接著嘲諷自己：「我才發現我只不過是一個平凡無奇的家庭主婦兼過氣的藝人而己，既然如此我又何必累自己呢」。

話鋒一轉，狄鶯打起精神、正面地寫道：「真心希望大家都好，疫情趕快過去，祝全天下都平安！」許多網友見狀，紛紛湧入留言區鼓舞：「加油，喜歡妳的人還很多，例如我」、「請多愛自己多一點，這不為過！」、「酸民的醜陋別放在心，否則就便宜到酸民」、「你真的很棒，捍衛自己的家庭，真的很了不起」。

事實上，這已經不是狄鶯第一次被酸民言語攻擊，自從兒子孫安佐2018年在美國捅了大簍子，狄鶯的臉書粉專就經常被酸民留言謾罵，閉關2年才重啟，並向酸民隔空喊話：「我就是霸氣，就是做自己，我從不講髒話，只是講實話，如果講出來，我有做的我就道歉，如果沒有，那就是酸民造口業，我還是狄鶯，不會被你們打垮」。