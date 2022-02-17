代表大陸出賽的混血美女谷愛凌今天再登場，挑戰個人第三項U型半管資格賽。今天資格賽共20人參加，分兩輪進行，最後取兩輪較佳得分，成績最好12人能闖明天決賽，而谷愛凌表現沒讓人失望，首輪就拿下93.75高分排第1，次輪則突破自我取得95.50分，最後以龍頭之姿晉級！

Eileen [Gu] Ailing qualified in 1st place 😊😊😊.



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Even her 1st-run score was very high...... pic.twitter.com/DycYX8Hdqa — Curiously Curious (@justcurious1313) February 17, 2022

谷愛凌於早上9點30分U型半管首輪資格賽亮相，她排全部選手第三位登場，一上場她就使出連續招式，先進行右轉900度動作、再左轉900度，然後繼續接向右720度抓板，以左轉倒滑360度落地，最後用倒滑540度收尾，因為動作漂亮，騰空高度也夠高，拿下93.75分力壓群雄。

騰空高度非常高(路透社)

谷愛凌大顯身手(美聯社)

第二輪資格賽立即在10點20分登場，谷愛凌還是第三位出賽，這次她的整體動作較上一輪更加流暢，先以連續900度高飛動作開始，再接上飛躍抓板等技巧，獲得95.50分，超越首輪的93.75，成功以龍頭之姿闖進決賽，接著決賽將於2月18日登場，谷愛凌要力拼本屆奧運第3枚個人獎牌。