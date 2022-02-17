桃園市長鄭文燦今天到桃園市立田徑場視察賽事的防疫工作，並勉勵小選手。（陳夢茹攝）

桃園市立田徑場及中原大學游泳池皆規畫為單一出入口管制人員入場，進入須量體溫、酒精手部消毒。（陳夢茹攝）

桃園市中小學校聯合運動會17日於桃園市立田徑場及中原大學游泳池展開一連3天的選拔賽，市長鄭文燦指出，考量防疫因素，不開放觀眾進場，一切比照防疫運動會方式進行，也鼓勵選手盡自己最大的努力取得好成績。

桃園市中小學校聯合運動會（簡稱中小運）今年總計有200多所學校，共2195位選手同台競技切磋，不過考量疫情嚴峻，取消開閉幕典禮、定點啦啦隊競賽，另也不開放觀眾入場，以單純閉門賽方式舉行比賽。田徑賽事於17日至20日在田徑場舉行；游泳賽事則於18日至20日在中原大學室內游泳池辦理。

鄭文燦說，考量4月全國中等學校運動會尚未延期或取消、中小運更是國小學生體育培訓的重要表現舞台，為維護選手參賽權益，決定賽事如期辦理，但也要求主辦單位做好完整的防疫措施。

鄭文燦指出，中小運比照防疫運動會方式進行，除了替進出人員進行手部酒精消毒外，因參賽隊職員人數眾多，大會特別租借大型測量體溫設備，以加快人員進場速度，若出現體溫偏高者會由護理人員進行耳溫複測，如果耳溫還是超過攝氏38度發燒及有患病疑慮者不得下場比賽，並會由大會盡速協助就醫。

另外，市立田徑場及中原大學游泳池等比賽場地皆規畫為單一出入口管制人員入場，進場人員須量體溫、手部酒精消毒等，另設置有臨時性安置空間供有安置需求人員休息，確保賽事所有人員的健康安全。

鄭文燦也向在場的小選手喊話，希望一連3天能看到選手發光發熱，並從中選拔出優秀選手，為桃園市爭取佳績，更鼓勵大家把喜歡運動、熱愛運動當成生活的一部分。