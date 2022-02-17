耗時14年，亞力山大健身房事件在昨天正式宣判！雖然台北地院要求應賠償的亞歷山大、君生活及亞爵國際育樂應判賠約2.56億元，但該公司早已倒閉，因此提出訴訟的8564名消費者恐怕仍難以獲得賠償，而且就算判決確認、且業者未脫產，若要聲請強制執行還要8／1000的執行費、初估約要200多萬元，消基會坦言，目前消基會並無這麼多預算。

亞力山大健身中心在2007年12月倒閉，造成上萬名會員求償無門，為了協助消費者討回公道，消基會替1萬2000多名消費者請求損害賠償金額3500萬餘元，因部分消費者接受和解、放棄請求權等，但截至2020年2月仍有8564名消費者提出損害賠償，包括懲罰性賠償金在內金額達5億8000萬餘元，最後台北地院判賠約2.56億元。

「姍姍來遲的正義有用嗎？」，消基會前董事長游開雄坦言，就算法院判決賠償2.56億元，但絕對低於業者不法所得的金額，他試算，以亞力山大26萬名會員、其中有10萬名付費會員，但最後僅有約8000多人走到訴訟最後一步，仍有約9成的消費者被排除，建議未來消費者團體訴訟時應比照美國把消費者預設加入團體訴訟，如認為有必要才可以選擇退出。

消基會秘書長徐則鈺說，目前原告及被告雙方仍可以提起上訴，但就算被告未上訴、判決確定，若以現行2.56億元賠償金額試算、消基會仍要負擔約200多萬的強制執行費用，但現行並無如此多的預算，而且如果被告脫產，那更要提出其他訴訟包括假扣押等，費用可能會更高，因此受害消費者恐怕一毛都拿不到。

徐則鈺呼籲，被告應息訟止爭，並拿出可能的財產為補償消費者，也不要再上訴浪費司法資源。