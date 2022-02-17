透過遊戲盒道具遊世界宗教博物館，是新奇有趣的互動體驗。（圖由聚樂邦提供）

實境遊戲「未竟之旅」，讓博物館搖身變成真人密室逃脫的尋寶空間。（圖由世界宗教博物館提供）

以實境遊戲探索有「珍藏萬千人類靈性」之稱的博物館，輕鬆有趣。（圖由世界宗教博物館提供）

顛覆傳統逛博物館的形式！位於新北市永和區的世界宗教博物館，今年推出實境遊戲「未竟之旅」，結合場館設計與展品、手機、遊戲盒道具、故事角色扮演等新穎互動體驗，輕鬆好玩、深具挑戰性，讓博物館搖身變成真人密室逃脫的尋寶空間，開創新奇有趣的新玩法，擄獲時下年輕學子與玩家的心。

實境遊戲就是「在實體環境中進行的遊戲」，由宗博館攜手聚樂邦推出的「未竟之旅」，玩家將扮演小穆，踏上閨蜜、旅遊作家薩薩曾經走過的旅程。在這一趟道別過去、迎接未來的生命旅程中，理清薩薩的感悟、重現薩薩的見聞。迎接重重難關並一一化解，只求能為一生摯友完成遺作。適合2到5位朋友、情侶、家人一起探索這間有「珍藏萬千人類靈性」之稱的博物館。

負責接洽此案的世界宗教博物館展示蒐藏組主任卓靜美，滿心驕傲談起「未竟之旅」緣起，她表示，2年前申請到文化部的博物館數位化補助專案，當時鎖定年輕人為目標觀眾，希望透過近年很夯的實境解謎線上遊戲，創造導覽博物館的另類形式。感恩聚樂邦花了半年時間，精心設計遊戲關卡、道具，加上絞盡腦汁的謎題、完成閨蜜心願的動人故事劇情，成功將展場核心精神與典藏融入解謎線索中，打造一個餘韻無窮的遊戲旅程。

聚樂邦在網站上介紹，這裡超越宗教的藩籬，展示10種世界宗教的藝術、文化與智慧。踏入精心規畫的展區，可仔細端詳眼前絢爛奪目的館藏，包括：一件華麗的印度新娘腳飾、一本歷經滄桑的伊斯蘭古籍，一張張表情生動的神道教面具，或是來自埃及底比斯高官的棺木，徜徉在風格迥異卻兀自美麗的精巧文物之間，深入探索來自異國的文化風俗與信念，恍惚之間，彷彿出國遊歷一般，是疫情之下難能可貴的體驗。也可信步於九國十地的名勝模型之間，沈醉在不同宗教的建築美學、認識背後深遠豐富的人文脈絡。

玩家洪琇瀅在聚樂邦臉書分享，世界宗教博物館是一個很有趣的地方！藉由一盒實境遊戲就可飛遍全球9國名景，「未竟之旅」謎題難度不是很高，但還是有點小卡關，貼心提醒有需要導覽的朋友，一定要早點去。

「世界宗教博物館根本就是一座寶藏！」就讀輔仁大學宗教學研究所的王兆立表示，曾來過博物館很多次，但這次透過新奇的遊戲解謎方式特別不一樣，為找到答案過關，專注在以前不會注意的細節，意外發現展場許多設計巧思及代表意義，也反思自己的生命歷程，收穫滿滿。

世界宗教博物館館長馬幼娟表示，今年初正式推出實境遊戲「未竟之旅」，才上線就獲得不少玩家青睞，未來還將舉辦工作坊及相關活動，歡迎有興趣的民眾鎖定官網。