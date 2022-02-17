社會處處是溫暖！一名年已94歲高齡的老翁從2019年開始陸續大方捐出救護車，一台救護車的要價大約為700多萬台幣，問及老翁為何不將家產留做養老使用，他僅簡單回「希望當地的醫療能充沛到不論是誰的身體狀況不好，都可以搭救護車送醫」如此善舉曝光後，也引發不少人關注。

據報導，這樁良善之舉發生在日本北海道札幌市，而這名豪擲千萬捐出救護車的老翁正是年屆94歲的岩橋義正，在過去因妻子身體微恙，及自己也曾在家門口摔倒導致臀部骨折，因而搭乘醫院救護車多次的他們非常感謝這份醫療資源對於年邁老人家的幫助。

94歲岩橋義正大方捐出7輛救護車 (圖/fnn.jp)

某年冬天，岩橋義正的太太身體突然又發生問題，由於兩人對於先前叫了多次救護車很不好意思，加上擔心會佔用到醫療資源，於是改叫民間的復康巴士送醫，結果不但送醫延遲，醫生也認為此舉不妥，「為什麼沒有叫救護車送醫呢？」聽到這番話的岩橋義正決定捐贈救護車補充當地的醫療資源「希望能讓當地的醫療資源充沛到不論是誰的身體狀況不好，都可以搭救護車送醫。」

岩橋義正在2019年就大方捐出了3輛救護車，花了新台幣大約2200萬，可太太卻不幸在隔年去世，但岩橋義正心想，他和太太都曾因為救護車才保命的，於是他決定今年5月再度捐出2台頂尖裝備救護車給當地消防局，並將在今年秋天與明年也各再捐贈1台救護車給北海道其他地區，累計下來7輛救護車總共約新台幣5，476萬元，他也很開心能替這個社會有所貢獻！相信岩橋義正如此的善舉能為他帶來更多福氣，希望此善舉可以影響到社會，呼喚更多有能力的人一起回饋社會。