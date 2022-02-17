美國總統拜登和德國總理蕭茲今天敦促俄羅斯採取實際行動化解緊張局勢。他們警告截至目前，還沒觀察到俄軍從烏克蘭邊境大規模撤出的跡象。

法新社報導，德國總理辦公室在蕭茲（Olaf Scholz）與拜登（Joe Biden）通電話後發出聲明，稱「俄羅斯對烏克蘭採取軍事侵略的風險仍高，需極度謹慎」。

聲明要求俄國必須採取實際措施來緩和局勢，同時也再次警告，俄國對烏克蘭的任何軍事侵略，都將導致「非常嚴重的後果」。

蕭茲15日於莫斯科與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）面對面會談後，曾致電拜登說明當天情況。對於蒲亭表示應持續透過外交努力解決烏克蘭危機，美德領袖表示歡迎，並強調必須「全速推進」。

法國24台（France 24）報導，蕭茲在與蒲亭會後的記者會表示，維持歐洲安全，俄國角色至關重要，在確保歐陸穩定上，俄國必須維持夥伴角色。

蕭茲說：「對歐洲人而言很清楚，要想達到永久安全就只能與俄國攜手，而非對抗。」

另一方面，數百名美國傘兵今天降落在烏克蘭邊境附近一座波蘭機場。在俄烏緊張情勢下，部署數千名傘兵是加強北約東翼措施的一部分。

在距離烏克蘭邊境約100公里的熱舒夫機場（Rzeszow Airport），法新社記者看到士兵從兩架波音C-17軍用運輸機下機並轉乘巴士。也有士兵乘坐黑鷹（Black Hawk）和契努克式（Chinook）直升機往返機場，有些人還帶著軍犬。

機場航站對面的一座玻璃覆蓋的會議中心及其周圍的臨時營地，可見到裝甲車、軍用卡車、集裝箱和數十名士兵。法新社記者詢問可能停留多長時間時，一名在營地檢查站工作、不願具名的士兵說：「我們還不知道。」

自本月5日以來，來自北卡羅來納州的美國陸軍第82空降師的士兵持續在賈松卡村（Jasionka）的機場降落。