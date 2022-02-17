為更貼近公教人員資金理財需求，台新金(2887)旗下台新銀行領先市場推出「公教巢好貸」，提供公教人員專屬之房屋加值貸款專案，不論是既有房貸轉增貸，或是以未有貸款的房屋辦理增貸，凡該房屋為自住者，皆可享1.31%起利率，貸款成數最高85成、貸款期限最長30年及最長5年寬限期。

台新金去年EPS為1.63元，累計稅後盈餘突破200億元，年增達4成。

台新銀行「公教巢好貸」房貸轉增貸專案係針對任職於中央及地方各機關、公營事業機構、以及公立學校編制內的公教人員，提供房貸轉增貸優惠條件。台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民表示，一般民眾辦理購屋貸款前2年本金還款不多，台新銀行「公教巢好貸」貸款成數最高可達85成，提供較大增貸空間，並透過最長30年貸款期限及最長5年寬限期，降低每月月付金，保留可支配所得彈性，做為家庭消費支出、重新裝潢房屋、小孩教育費用、家庭備用金等財務規劃用途。

申辦方式只需備妥公務人員或公立學校教職人員識別證，或其他足以佐證正職身分文件，透過台新銀行官網線上申辦貸款功能、或洽各分行及客服專線，即有房貸業務專人服務。

吳良民表示因疫情期間民眾減少外出，台新銀行持續強化貸款數位化建置，民眾可隨時於銀行官網體驗線上試算功能，快速評估可貸金額、試算房貸轉貸後月付金差異；且只需要簡易步驟即能線上完成申請貸款。