大摩出具最新台灣總經報告，認為台灣央行今年將在3月啟動升息循環，3月升息1碼，6月再升息1碼，重貼現率將由目前的1.125%，上升到1.625%。大摩強調，台灣央行的升息是彰顯貨幣政策正常化，而不是緊縮。在市場預期升息下，金融類股指數月K線已經再呈連5紅，指數來到1997年以來的高水位。

金融股今早中信金(2891)、新光金(2888)、上海商銀(5876)、台企銀(2834)等漲幅都逾1個百分點。再觀察外資近20個交易日買超前20名中，有9檔的金融股，包括：中信金(2891)、玉山金(2884)、台新金(2887)、開發金(2883)、新光金(2888)、兆豐金(2886)、第一金(2892)、台企銀(2834)、彰銀(2801)。

玉山銀董事長黃男州在本周法說會時表示，升息對金融業是利多，假設美國升息，評估台灣央行下半年將會有行動，而美國升息估計是必然趨勢。玉山金今年股利政策仍維持平衡，法人推估，如果比照去年盈餘分配率85.3％發放，玉山金2021年EPS為1.54元，估計今年將可配發1.3元，分別配0.65元現金股利及0.65元股票股利。玉山銀海外布局上，除了2021年金管會核准玉山設立泰國曼谷、越南胡志明代表人辦事處，玉山同時規劃在日本、越南分別成立第二家分行，擴大日本及東協經營腹地，深化跨境服務網絡。