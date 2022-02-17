國內勞動力大幅短缺，勞動部規畫外籍中階技術人力，符合在台工作6年、技術純熟、符合一定薪資等3條件，經申請後再工作5年，就可申請永久居留。勞動部表示，未來在台工作滿6年以上的移工，及取得我國副學士學位的僑外生符合薪資與技術條件者，可由雇主申請在台從事中階技術工作，並且無工作年限的限制，全案可望今年4月底前正式上路。

勞動部今於行政院會報告「移工留才久用方案」，根據行政院主計總處調查，國內中階缺工13.1萬人，且受到法令限制，6年以上逐年遞減，佔移工33.7％，9年以上更驟減至11.7％

勞動部規畫，開放外國人從事中階技術工作對象分為兩類，一類是在台工作6年以上資深移工，符合薪資條件、技術條件，得從事中階技術工作；另一類則是副學士僑外生符合薪資條件、技術條件，得從事中階技術工作。

留用資格部分，產業類每月經常性薪資應達3.3萬元以上，或年總薪資達50萬元以上(僑外生首次聘僱3萬元，續聘回歸3.3萬元，產業類經常性薪資達3.5萬元以上，免技術條件。

勞動部表示，雇主資格與聘僱移工條件相同，符合資格者由雇主申請聘僱，每次許可3年。另外，基於保障國人就業，產業類雇主申請中階人力名額，不超過移工核配比率25％，例如雇主核配移工100人，中階人力不得超過25人。