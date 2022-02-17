鐵道工程及工控客戶需求強勁，電源供應器廠博大(8109)2022年上半年訂單均已敲定，讓今年營運展望樂觀，博大去年於兩岸增加約40%產能，預計今年將再增加15%產能，以因應客戶訂單需求，今天盤中股價走高。

博大主攻少量多樣電源產品，終端客戶以工業、太陽能、鐵道工程及醫療等利基型市場，受惠於歐洲及韓國鐵道工程建置需求，以及醫療精密設備、工業電腦訂單穩定，博大不僅去年業績表現亮眼，今年業績展望亦樂觀。

博大自結1月合併營收為1.33億元，年成長18.44%，營業毛利為6231萬元，年成長12.94%，稅前盈餘為5016萬元，年增55.02%，單月每股稅前盈餘為0.65元。

博大表示，由於鐵道工程、工業電腦及醫療等訂單狀況很好，且太陽能及風能等綠能需求回溫，目前上半年訂單均已敲定，整體營運展望樂觀。

博大2021年在台中及無錫兩地增加40%產能，預計今年再增加約15%新產能，公司亦已在台中籌備新廠，預估新廠將比現有產能大1.5倍，以因應未來中長期訂單及高階產品需求成長。