資深藝人巴戈16日晚間驚傳因罹患胰臟癌病逝，享壽67歲。近幾年他雖淡出演藝圈，專心在家調養身體，但在去年得知自己病況後便盡情把握與家人、好友相處的時間，就連常楓的告別式上他也特別送上花籃致意，沒想到晚間他便在醫院病逝，讓所有親朋好友悲痛不已。而巴戈的哥哥巴箭稍早受訪時，也透露巴戈在斷氣前的最後狀態，同樣讓人感到一陣鼻酸。

根據《聯合報》的報導，巴箭稍早接受訪問時表示，巴戈離世前所有的家人都在醫院陪伴他，度過人生最後一段路，巴戈剛開始還半開著雙眼與嘴巴，直到哥哥巴箭告訴他「有什麼事，兄弟都幫你解決了，小孩也長大了，都過得很好，你放心吧」巴戈才慢慢地閉上雙眼及嘴巴安詳的離世。

事實上，年僅8歲就出道當童星的巴戈，過去曾演過《婉君表妹》、《西施》、《白鷺人家》、《天降神兵》等多部電視劇，青少年期間雖暫離演藝圈，直到婚後才演出舞台劇並開始主持節目，但幽默又自然的主持風格深受觀眾喜愛，還曾2度以綜藝節目《雙星報喜》在金鐘獎中獲得「最佳主持人獎」。而近幾年巴戈即使淡出演藝圈，也曾在2019年以精湛的演技客串超夯台劇《我們與惡的距離》，讓不少人印象深刻，如今這部戲也成為巴戈的遺作，令影迷們感到相當惋惜。