2月15日，是農曆正月十五元宵節。每逢佳節倍思親。中國人對於團圓的期盼，總是在傳統佳節之際更加濃烈。元宵節承載著兩岸同胞共同的歷史記憶，是兩岸交流的重要橋樑和紐帶。

為讓在漢臺青感受獨具特色的荊楚元宵，營造濃厚的節日氛圍，2022年“楚風漢韻鬧元宵 同根同源一家親”武漢臺青迎春活動在武昌區紫陽公園內熱鬧開場。20多名在漢臺青齊聚一堂，歡度元宵佳節。

武昌區紫陽公園紫陽閣內，坐落著武漢首家漢劇博物館，珍藏著由“漢劇、漢繡文物收藏第一人”劉立先生提供的3200餘件（套）藏品。漢劇是我國戲曲百花園中的重要劇種，在2006年被國務院納入首批國家級非物質文化遺產名錄。

當日下午，臺青們首先參觀了漢劇博物館，在瞭解漢劇的起源、發展、代表作之後，在紫陽閣三樓共同繪製戲曲臉譜。

“第一次參加活動，和大家一起認識漢劇、繪製臉譜，非常新奇有趣”，臺青吳宣妙手執畫筆，細緻描繪手中的彩色臉譜。

(圖／武漢台青創中心提供)

隨後，臺青們在75歲“金牌講解員”胡昇先生的帶領下，參觀了張之洞在武昌事蹟展覽館和武漢市德森地契博物館，更加深入具體地感受到武漢這座城市的厚重歷史和文化底蘊。

胡昇先生說：“目前有不少的臺胞在武漢從事商業活動、教育活動，借此機會，讓更多的臺灣同胞聽見武漢的聲音，我覺得很有意義。”

(圖／武漢台青創中心提供)

在接下來的元宵喜樂會中，臺青們參與了猜燈謎、舞獅、彩龍船、品茶、抖音自拍、包湯圓等一系列活動，現場熱鬧非凡。

臺生林鎮祁曾參與過多次臺青活動。他表示，兩岸元宵節有著一樣的習俗和傳統。這次活動讓他體會到了家的感覺，十分親切。

楚風漢韻鬧元宵，同根同源一家親。豐富的活動設置，熱鬧的氛圍營造，讓活動現場一片歡聲笑語。臺青共慶佳節、共話團圓，一張張笑臉、一聲聲問候、一段段祝福，穿越距離，溫暖人心。

本次活動是由武漢市台辦、武漢台資協會、武昌區台辦、武漢台青創中心共同舉辦。