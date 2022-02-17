2022年“楚風漢韻鬧元宵 同根同源一家親”武漢臺青迎春活動圓滿舉辦

“身背著花鼓，手兒執著鑼，夫妻二人秤不離砣……”2月15日下午，武漢市紫陽公園契園內，漢劇經典劇碼《打花鼓》精彩上演。在漢過年的20餘名臺青臺屬歡聚元宵，喜慶團圓，共同體驗荊楚特色文化、感受熱鬧的節日氣氛。

(圖／武漢台青創中心提供)

在紫陽漢劇博物館體驗畫臉譜，根據完成度、原創度、還原度評選出前三名；在張之洞在武昌事蹟展覽館感受武漢深厚的歷史底蘊，瞭解現代城市建設的起源與發展；在德森地契博物館，回顧誠信、契約故事，傳遞誠信、契約美德；在契園包湯圓、猜燈謎、觀舞獅、聽漢劇，歡聲笑語不停歇。

(圖／武漢台青創中心提供)

活動主辦方代表、武漢台資企業協會副會長吳志榮在致詞時表示，兩岸同根同源、心靈契合，希望臺青們在活動中有所收穫。楚文化是中華文化的重要組成部分，臺青們可以借此機會深入感受楚文化，成為推動兩岸文化交流的生力軍。

(圖／武漢台青創中心提供)

來自武漢理工大學的臺生林世賢，是材料科學專業大三的一名學生。他表示，這是第一次在武漢過年，雖然親人不在身邊，但和朋友一起過年很溫馨、不孤單。畢業後，他計畫在武漢就業，十分看好武漢將來的發展。

來自臺灣的冰球教練黃緯纮表示，武漢是他的“貴地”，開啟了他的創業成功之路，現在是他的第二個家。

據悉，此次活動場地集中在武昌區紫陽公園。紫陽公園是武漢市首個“大湖+”的建設專案。文化內涵和公園建設的結合，讓臺青們更加生動直觀地感受到武漢“生態、生產、生活”的完美融合。

正月十五元宵節是中國人的傳統佳節，寄託著中華兒女追求團圓與美滿的共同願望。楚風漢韻映照出喜慶的節日氛圍，也映照出“兩岸一家親”的深情厚誼。海峽南隔鴻雁，歲月不改人心。元宵佳節，共慶團圓，攜手同胞，共創中華民族美好未來。

本次活動是由武漢市台辦、武漢台資協會、武昌區台辦、武漢台青創中心共同舉辦。