宇峻奧汀（3546）旗下2款休閒手遊《寶島娛樂城》、《拉斯維加斯娛樂城》營運表現旺，兩款遊戲今年將積極朝向海外市場發展，全年休閒娛樂表現也有望優於去年。展望2022年，宇峻營動能充足，除了有一款IP改編的動畫以外，亦有共5款遊戲推出，在新遊戲以及動畫帶動下，全年營運表現樂觀。

宇峻1月營收達1.59億元，月增31.75％，年增38.26％，寫下雙增的好成績，也創下歷年同期新高。宇峻指出，主要成長動能來自旗下兩款休閒手遊《寶島娛樂城》、《拉斯維加斯娛樂城》及《三國群英傳M》。其中，《寶島娛樂城》、《拉斯維加斯娛樂城》搭上農曆新年旺季商機，《三國群英傳M》近期則推出全新改版及2週年活動，開放「羅馬帝國」資料片、轉職系統等玩法，吸引玩家回歸，也帶動玩家消費力道。

以獲利來看，宇峻奧汀2021年前三季，稅後淨利2.43億元，較去年同期增16.2％，每股盈餘為5.04元，優於2020年同期的4.37元。

宇峻奧汀旗下兩款休閒產品《拉斯維加娛樂城》及《寶島娛樂城》營運去年受到疫情帶動營運表現亮眼，其中《拉斯維加娛樂城》受疫情推升玩家成長，2021年營運將創下歷史新高表現；《寶島娛樂城》2021年的營收也成長10～15倍。展望2022年營運，宇峻全年營運動能充足，宇峻表示，2022年兩款休閒遊戲將陸續推至美國、日本、東南亞等市場，預期2022年整體休閒遊戲的表現將優於去年。

在新產品部分，宇峻第一季率先以《幻想三國誌：天元靈心記》動畫打頭陣，同時將把《幻想三國誌》第一～第四代在steam上推出；第二季則將發行《Sin七大罪》全球英文版，將瞄準美國市場推出。

第三季則將推出跨平台遊戲《幻想三國誌：天元異事錄》、《曉之軌跡》韓國版。另外也將推出新遊戲，包括自研的SLG產品《三國群英傳戰略版》，以及情境解謎類遊戲《蔓不生長》，該遊戲是與獨立開發者合作，第二季將先在Steam發行體驗版，宇峻則擁有全球發行權。整體來說，2022年在動畫、新手遊的帶動下，宇峻營運將有望持續向上。