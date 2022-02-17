股神巴菲特長期商業夥伴、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）副董事長孟格（Charlie Munger）16日在Daily Journal年會中，談到其為何加碼阿里巴巴而巴菲特卻未加碼時表示，就跟很多其他聰明人一樣，巴菲特喜歡在感到放心的領域投資，出於一些原因，對於中國，我的放心程度比他更勝一籌。

華爾街見聞報導，自2021年第一季起，孟格旗下的Daily Journal就持續加碼阿里巴巴。2022年1月，監管文件顯示，Daily Journal的阿里巴巴持股幾乎翻倍，而富國銀行、美國銀行等其他投資則保持不變。

另一方面，巴菲特、孟格等投資大師向來對加密貨幣嗤之以鼻。孟格在此次Daily Journal年會中再度抨擊加密貨幣。孟格表示，自己當然沒有投資加密貨幣，且為避開它感到自豪，並認為加密貨幣應該立即被禁止。