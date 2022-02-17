搶家庭親子旅宿商機，台北喜來登大飯店宣布，即日起至5月31日推出沉浸式親子體驗力作「叢林探險」，每週五至週日限定開放入住每晚4299元起，可享一位孩童免費。飯店將整層樓以奇幻叢林為主題，規劃8間結合電影、體能、魔術、手作等多方面體驗的遊戲空間，樓層還有親子休憩區可無限享用冰淇淋與點心等，全家大小都能玩上一整天。

台北喜來登更與美國知名品牌「舒特膚」合作，入住即贈限量舒緩商品組來呵護寶貝肌膚。慶祝兒童節，4月1日至4月5日入住額外加贈元氣小虎禮袋， 讓闔家留下難忘的回憶。

受疫情影響，台北喜來登從海外觀光跨向國旅市場，積極發展「親子都會輕旅」，每年以不同主題打造多元風格的遊戲空間，期許創造出充滿想象力及創意的親子下榻體驗。全新力作「叢林探險」住房專案汲取過往的親子經驗，以「奇幻叢林」為主題打造的沉浸式體驗，將整層樓改造為專屬活動區域，耗時4個月精心籌畫8間別具風格的遊戲間，結合草皮影院、球池溜滑梯、動物套圈圈、野炊家家酒、魔術互動、手作DIY與Switch電玩等元素，搭配野生動物、熱帶雨林、智慧神廟、魔藥女巫等場景陳列，在身歷其境的空間下讓親子有更深刻的遊戲體驗。適合家長拍照打卡外，更適合小朋友們盡情玩樂放電。

「叢林探險」親子樓層除了有可愛動物穿梭在熱帶雨林外，服務人員也化身叢林嚮導帶領寶貝們一同探險，讓家長們可以安心在「神木小吧」就近休憩，孩子玩累了可以無限量享用冰淇淋、餅乾、巧克力等補充體力。入住專案「叢林探險」專案另可享受房客付費卡通與電影免費暢影，翌日豐盛的十二廚自助早餐，以及館內三溫暖、健身房等設施使用。

給家庭客更深層的體貼，台北喜來登和美國小兒科醫師推薦品牌「舒特膚」合作，入住專案即贈送市價980元的明星商品「舒緩洗髮沐浴露及舒緩修護霜組」，天然金盞花的舒緩配方低敏不流淚，搭配蘊含乳油木果油深層保養的修復霜，讓寶貝們在出遊的時候也不用擔心過敏問題。歡度兒童節好虎氣，4月1日至4月5日入住專案額外加贈元氣小虎禮袋，豐富禮物包含復古彈珠汽水、專屬元氣虎鹽雕，活動贈品皆為數量有限、贈完為止。專案需於入住兩日前預訂，價格需另加15.5％稅金與服務費。