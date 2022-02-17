2022年開春以來，金虎年房市續旺，不少建商怕賣太好、賣太快，紛紛祭出「限賣令」，甚至訂出每星期只能成交2戶、4戶的「叩打」，使得成交量連三月下滑，今（17）日最新出爐的2022年1月住展風向球，續亮綠燈。

因應市場的演變，房市領先指標的住展風向球，2022年新版1月分數為45.3分，較去年12月減少3.7分，分數連續兩個月下跌，但對應燈號則維持綠燈。

在風向球六大構成項目中，預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數與成交組數等四項分數下滑，議價率分數持平，僅待售住宅建案個數一項分數上揚。

住展雜誌研發長何世昌表示，1月風向球下滑，主因在於供給量縮減與市況衰退，但應該與季節性因素關聯性較高，賣方市場形態依然牢不可破，預料年節過後市場將逐漸回復常態，接下來風向球將往上攻高。

今年1月預售屋推案量約6百億元，大台北單一案量逾15億元以上的指標案為台北市-中山「璞真之道」、北投「天母常玉」與「富域」、南港「國泰悠境」、文山「樹語院」和「忠泰湛」、新北市-新店「唯我」、八里「關渡左岸-勤樸天闊」、桃園市-中壢「禾林RICH ONE3」、平鎮「宜誠心擎天」、新屋「宜誠樂聚」、楊梅「阿麗拉」、桃園「宜誠天玓」、新竹縣-竹北「新業京御苑」。

1月新釋出的成屋案戶數僅2百餘戶。在議價率的部份，1月份北台灣整體建案平均議價率約12％，變化並不大。

代表市況的來客與成交組數，1月指標建案平均來人組數，約為25.1組／周，連續三個月下滑。成交組數方面，單週約2.9組，較去年12月份減少約1.2組／周。

何世昌分析，1月市況下滑的主因，除了與政府打房、農曆年前淡季有關之外，近期部份建商祭出「限賣令」亦影響頗大。由於房價續漲趨勢不變，部份建商擔憂房子賣太快來不及調整價格，於是限制代銷業者每周售出戶數上限，若該周可售戶數賣完就得暫時封盤。

目前新北市、桃園市與新竹，均有建案實施「限賣令」；依個案狀況不同，每周可售戶數上限多在2戶至4戶不等，單周成交量因此難以放大。