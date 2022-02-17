櫃買中心17日表示，台股2021年大漲逾2成，全體證券商稅後盈餘突破千億元大關，也創史上最佳紀錄；惟近期烏克蘭局勢不穩，造成國際能源價格大幅攀升、國際股市劇烈波動，烏國政府網站於今年1月中旬亦遭受特定駭客組織對該國政府與企業進行攻擊。

為穩定金融秩序，保障投資人權益，櫃買中心呼籲各家業者在獲利的同時，也能多增加對資安防護設備之投資，或進行軟體升級、增加招聘資安專才，以強化資安防護能量，防止因駭客攻擊造成投資人或證券商損失。

櫃買中心提醒證券業者應落實分散式阻斷服務攻擊（DDoS）之防禦與應變、盤點並修補系統漏洞、強化使用者登入及憑證申請驗證機制、加強社交工程攻擊之宣導、落實高權限帳戶及遠端連線管控機制，並確實辦理業務持續運作演練，以因應未來可能的資安攻擊手法。

櫃買中心說明，證券商若發生重大資安事件，應依證券商資安通報之規定進行通報，並分享資安情資，以達成證券商資安聯合防禦的效能。同時，金管會已責成證券期貨相關機構，於去年11月底共同成立證券暨期貨市場電腦緊急應變支援小組（SF-CERT），以協助證券期貨業者應變資安事件，若有相關疑問或需求，可洽櫃買中心提供協助。