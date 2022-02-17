喬治傑生（Georg Jensen）有丹麥國寶之稱，向來是丹麥皇室的御用品牌，且與歐洲皇室有著深厚淵源，最近喬治傑生邀請今年才19歲的丹麥費利克斯王子（Prince Felix）拍攝形象廣告，才剛從丹麥陸軍中尉退役的他蓄著平頭、體格結實，在鏡頭前流露沉穩抑鬱的皇室氣息，為喬治傑生的皇室情緣再添佳話。

今年19歲的丹麥王子Felix去年底才剛從丹麥陸軍中尉退役，蓄著平頭、體格結實。（Georg Jensen提供）

費利克斯王子是丹麥皇位的第八順位繼承人，去年底他宣布從軍，官階為陸軍中尉，但因不適應軍旅生涯，決定投身模特兒界，基於喬治傑生與丹麥皇室的深厚情誼與彼此的信任，小王子將首度曝光的處女秀獨留給了喬治傑生。

而喬治傑生也對丹麥王子十分禮遇，讓王子佩戴首度問市的年度力作REFLECT系列珠寶入鏡，該系列出自美國設計師Jacqueline Rabun之手，REFLECT一詞也有呼應喬治傑生與丹麥皇室之間深厚情誼的意寓，全系列以純銀打造，靈感源自鍊扣鎖，將無數的扣鎖彼此相連成戒圈、手鍊與項鍊，風格帶有重金屬龐克的叛逆時尚，是款男女皆宜的中性珠寶，充滿個性之美。

喬治傑生REFLECT系列純銀圈戒，6700元。（Georg Jensen提供）

喬治傑生與歐洲皇室的關係深厚，除了丹麥王子之外，最令人稱道的莫過於與瑞典王子Sigvard Bernadotte的緊密合作，Sigvard

喬治傑生REFLECT系列純銀耳環，1萬1000元。（Georg Jensen提供）

Bernadotte是當代極具影響力的設計師，其經典作品南瓜牛奶壺迄今仍是喬治傑生的熱賣款，也有「王子壺」的暱稱。

喬治傑生REFLECT系列純銀長耳環，1萬2200元。（Georg Jensen提供）

喬治傑生REFLECT系列純銀戒指，7800元。（Georg Jensen提供）

喬治傑生REFLECT系列純銀手鐲，1萬6700元。（Georg Jensen提供）