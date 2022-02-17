2月14日凌晨，15人從香港偷渡到珠海後，至少4人確診，涉及廣州及湖南郴州。當局擠牙膏式公布案情，但偷渡情況或非個案。深圳市羅湖區政府，透過簡訊通知市民稱香港偷渡人員「很多」，公安只抓到部份，有漏網之魚。並指羅湖有確診案例，與香港病毒株高度同源，是Omicron變種病毒，要求居民做核酸檢測。

深圳市羅湖區政府，透過「落戶政務短訊平台」通知市民指出，「目前從香港偷渡到深圳的人員很多，邊檢公安只抓到部份，依然有漏網之魚。」短訊又指羅湖有確診案例，與香港病毒株高度同源，是Omicron變種病毒，要求居民做核酸檢測。

廣東省中山市周三（16日）晚上發公告，公開一例從珠海入境的確診個案。患者13日從香港入境珠海，2月14日從珠海抵達中山市大涌鎮。通告無寫明入境方法，無提及是否偷渡者，但明顯與抵達珠海後必須「14＋7」的隔離政策不符。此人入境珠海時間，與此前已曝光的15人情人節凌晨偷渡時間不同。

情人節（2月14日）凌晨，15人從香港偷渡到珠海，至少4人確診，包括2人在廣州、2人在湖南省郴州市，郴州公安已立案偵查。

據廣東省惠州市博羅縣發出內部公告稱，「珠海偷渡事件」的15人中，有2人於博羅縣龍溪街道，包括分別為梁武雄（廣東省茂名信宜市人）、李華冠（廣西自治區崇左市天等縣人），其中李曾在香港柴灣泉記飲食後廚工作，為梁的妹夫。

珠海、惠州等多地昨發懸賞公告，打擊偷渡者，舉報可獲10萬元人民幣，並組織民兵、漁船堵截。