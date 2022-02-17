高雄市春節期間發生一起人倫悲劇！1名家住小港區的陳姓女子，過年期間返回三民區，和母親及女兒同住，由於陳女有酗酒和吸毒習性，脾氣暴躁，疑和母親起爭執後，年初二打了母親，年初四又持鈍器痛毆，導致母親因肋骨斷裂、顱內出血等傷勢，2月8日宣告不治，檢警將全案依傷害致死罪嫌偵辦。

據了解，48歲的陳姓女子有酗酒和吸毒習性，日前才因涉及毒品案件遭警方查獲；陳女獨自在小港居住，20多歲的女兒和68歲的阿嬤居住在三民區復興一路；春節過年期間，陳女暫時搬回家和母親及女兒一起過年，豈料卻發生人倫悲劇憾事！

據悉，有酗酒和吸毒習性的陳女，脾氣暴躁，2月2日年初二當天，和母親在住處起爭執後，動手毆打母親，孫女見到阿嬤被母親毆打報警；因當時陳母傷勢不嚴重，也不願提告，警方依職權通報為家暴案件。

2月4日大年初四，陳女變本加厲，持鈍器打到母親無力招架，陳母因頭破血流，孫女再度報警，警方獲報到場處理，強制將陳母送醫後，陳母因肋骨斷裂以及顱內出血，傷重延至2月8日不治死亡；警方接獲通報，帶回陳女，訊後依傷害直系尊親屬致死罪嫌送辦。