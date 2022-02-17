資深藝人巴戈胰臟癌病逝享壽67歲 晚鄒美儀20年壽終《雙星報喜》天上重聚

資深藝人巴戈昨（16日）晚間因胰臟癌病逝，享壽67歲。他生前擔任金鐘獎評審時，曾因公開點評節目《綜藝玩很大》讓吳宗憲氣得反擊，如今巴戈與世長辭，吳宗憲做出回應了。

根據《三立新聞網》報導，吳宗憲不願多談巴戈病逝，僅簡短地留下：「Sorry,no comment!」

巴戈和吳宗憲結下樑子的原因，一切都要追溯2016年公布金鐘獎入圍名單，當時吳宗憲主持的節目《綜藝大熱門》和《綜藝玩很大》都槓龜，身為金鐘評審之一的巴戈，曾用詞犀利地分析《綜藝玩很大》未獲青睞的原因，根據《ETtoday星光雲》報導，巴戈表示節目入圍評比的標準有創新、真、善、美，《綜藝玩很大》有真卻缺乏美，且不能因為收視率高就給獎，不然就失去評比的意義。

吳宗憲沒在第一時間回應批評，而是在進棚錄影前接受訪問，覺得收視率應該要是列為評選的準則之一，「不能得獎的都是些沒有聽過或是已經關掉的節目」，且他認為製作節目還是要站在觀眾的角度，忍不住爆氣：「做節目不給觀眾看給鬼看啊，連這種基本常識都沒有的話也很奇怪！」僅管語氣有點不滿，吳宗憲仍強調自己熱愛金鐘獎，並呼籲巴戈不該在評選結束後，才出面說自己是評審，認為此舉不太妥當。