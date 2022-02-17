74歲林子祥有兩段婚姻，1980年他與吳正元結婚，生下兒子林德信、女兒林德懿，後來因工作林子祥認識葉蒨文，兩人越走越近，1994年林子祥和吳正元離婚，兩年後梅開二度娶葉蒨文。近日，林德信替媽媽慶生，曬出吳正元年輕時候的照片，可見穿著短版上衣和熱褲的吳正元身材姣好，上有小蠻腰，下有一雙白皙長腿，四肢修長，身材完全不輸昔日情敵葉蒨文。

36歲的林德信繼承爸爸衣缽出道，出過2張專輯、5張單曲，和拍過電影《喜愛夜蒲3》，15日元宵節也正好是吳正元的生日，林德信曬出近年和媽媽的合影及吳正元年輕時候的辣照，寫下：「元宵節快樂，生日快樂媽！想念您，也希望我們可以趕快一起去旅行！再次去威尼斯電影節，在飯店大廳喝一杯雞尾酒，然後再開一瓶香檳！」。

林德信曬出吳正元年輕時辣照。（圖／翻攝自alamfish IG）

據知，吳正元本來是華納高層，當年正是她撮合林子祥和葉蒨文合唱〈重逢〉，才引出後來的不倫戀火花，葉蒨文更在頒獎典禮上向林子祥示愛，導致吳正元和林子祥14年婚姻告吹。2005年葉蒨文傳出與羽毛球教練過從甚密，當時吳正元曾上香港電台聊葉蒨文，稱她是沒安全感的女人。

林德信分享吳正元和林子祥合影。（圖／翻攝自alamfish IG）

吳正元當時說，兩人離婚後有很多謠言，其中一個謠言是說吳正元在婚姻中對林子祥很兇，她表示絕對是子虛烏有，強調：「當初兩人是奉子成婚，很遷就林子祥！」，在她眼中的葉蒨文極沒安全感，「當年我移民美國她要與我住同一條街，她住的房子也要比我住的大」，更回憶其實自己當年就懷疑過葉蒨文和林子祥太親密，但葉蒨文的媽媽打包票稱：「沒什麼好擔心，我女兒不會搶你老公」，未料婚姻還是因為葉蒨文的介入畫上句點，而她和林子祥離婚後沒交惡，目前仍是家人關係。

林子祥與葉蒨文近年過生日時曾分享合照。（圖／翻攝自葉倩文SallyYeh微博）

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