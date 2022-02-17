近日全台鬧雞蛋荒，每日短缺數量高達上百萬顆，農委會除了給予各種補助外，還緊急從美國、澳洲及日本進口雞蛋，但其實除了雞蛋短缺外，近來也傳出鴨子的數量也非常不足！許多烤鴨專賣店從1月就開始漲價，甚至有許多業者根本叫不到足量的鴨賣，消息在網路上引起討論，有網友就無奈說「幾個月後我們會不會要水深火熱吃樹皮了」。

雞蛋是民生必需品，短缺問題一出現馬上就引起民眾反彈，從過年前吵到現在都還沒能解決，但許多燒臘、烤鴨業者也遇到無鴨可買的問題，就算頻頻叫貨卻仍買不到足量的鴨，只好從1月中開始喊「Sorry！我們需要漲價了！價格『鴨』不住了」。

肉鴨產地價格每台斤已飆破50元。（圖／翻攝自財團法人中央畜產會官網）

據悉，這波缺鴨主要是因為飼料價格大漲，加上過去疫情影響導致需求減少，農委會因此針對豬、羊、雞、鴨等產品請農民自主減產，結果疫情過去後鴨量跟不上需求，肉鴨產地價格才會從去年就開始飆漲，在4個月內漲了約25％，甚至飆到創新高，依中央畜產會公布的家禽產地每日交易行情，本月16日土番鴨每台斤價格已突破50元，番鴨每台斤價格更達到60元。

消息傳出後引起熱議，網友就表示「農委會在做什麼事呀？」「原來跟雞蛋一樣，都是前瞻性減產」、「台灣還有什麼物價沒漲呢？政府的無能，不僅無法讓物價合理的溫和調控，反而導致民生物資缺乏？」「duck不是必需品，粗暴的言論免了」、「幾個月後我們會不會要水深火熱吃樹皮了」。