前立委孫大千的兒子因經常缺課，學校黃姓女輔導主任、高姓男老師為了催促孫的兒子上課，傳4則簡訊給孫妻和兒子，揚言再不上課，將「運作媒體」，孫的妻子和兒子提告，台北地檢署調查認為，黃女、高男雖立意良善，但用危害名譽方式逼孩子上課，已構成恐嚇罪，17日起訴黃女、高男。

孫大千的兒子2019年就讀某實驗學校，疑因不適應校園生活而經常缺課、將影響畢業，黃姓主任輔導後，找來校外的高姓老師開「課後課」進行輔導，但2020年2月起，孫的兒子繼續頻繁請假缺課。

2020年4月，孫大千的妻子和兒子收到黃姓輔導主任傳簡訊，表示如果再不上課，高老師將「運作媒體」，引發孫大千不滿，除了向校方反應，校方對黃女記過，孫並對黃女和高男提出民刑事告訴。其中民事部分，台北地院去年3月判決黃女賠償20萬元，案由高院審理中。

刑事部分，孫大千的妻子和兒子分別控告黃女、高男涉嫌為了要求「贊助」課後課經費，共傳了4則簡訊，涉嫌恐嚇、恐嚇取財、違反個資法等罪。

北檢偵查一度不起訴2人，高檢署發回北檢續查，北檢二度調查認為，黃女、高男的目的只是要孩子上課，與家長是否贊助經費無關，雖然出發點良善，但傳4則簡訊揚言對他人名譽不利，已構成恐嚇罪嫌，依法起訴。另2人涉嫌恐嚇取財、違反個資法則罪證不足，仍予處分不起訴。