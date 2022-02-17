台商回流提升對於金屬加工業數位化轉型需求，東捷資訊(6697)提供製造執行系統(MES)與顧問服務，幫助金屬加工業業者達成數位化管理、資訊即時、生產透明與流程標準化等目標，有效提升管理、生產效能及競爭力。東捷資訊近日完成國際馬達大廠供應鏈廠商之一的矽鋼片沖壓廠產線設備稼動的監視與現場看板管理，有效達到智慧工廠管理效率。

東捷資訊指出，隨著雲端運算、大數據、機器學習、AIoT的發展，各行各業進行數位轉型已是不可逆趨勢，根據TrendForce研究報告顯示，預期到2025年，全球智慧製造市場規模可望達4500億美元，年複合成長率為10.5％；同時，根據富比士(Forbes)報導，5G與邊緣運算、延展實境(XR)與元宇宙(metaverse)、工業物聯網(IIoT)、預測式維護、機器人與協作機器人等趨勢發展更將加速製造業轉型工業4.0。

傳統金屬加工業面對勞動力不足及疫情衝擊帶來的全球供應鏈改變，在營運上將面臨1.品質：無法掌握生產即時進度與生產品質情況；2.交期：訂單交期縮短，急單、插單或客製化訂單情況增加；3.成本：供應鏈管理時效縮短與作業員短缺，人力與最少訂購量(MOQ)成本增加等挑戰，唯有調整傳統生產模式，積極數位轉型，邁向智慧製造才能持續保有競爭優勢。

數位化轉型的導入過程中，人員、設備、物料、生產或環安問題進行優化不可偏廢；作業管理層、企業管理層、企業營運層的IT服務更是缺一不可。東捷資訊服務營運副總經理劉新正表示，東捷資訊具有從OT(操作科技)、IT(資訊科技)到DT(數據科技)的完整解決方案，近日完成國際馬達大廠供應鏈廠商之一的矽鋼片沖壓廠產線設備稼動的監視與現場看板管理，讓客戶可以即時掌握現場設備運作與產量的決策數據，提高生產力與改善設備稼動率；接著下階段即可連接MES系統以蒐集訂單與生產過程的人機料法環等數據，有效達到智慧工廠管理效率。

看準金屬加工業強化數位轉型下對於生產進度精準追蹤等需求，東捷資訊以熟知機電製造業的專業輔導顧問為基礎，已協助多家金屬加工業客戶導入製造執行系統(MES)，針對主要工藝技術製程，東捷資訊提供了完整的解決方案，包含對成型為多量多樣的生產特性，提供批量方式的派工與報工(如鑄造、鍛造、沖壓、裁切等方式)，對機械加工製程等自動化設備如車床、(金先)床等加工，提供開放API進行設備資料串接，並針對部份製程需進行外包，提供了外包報工等功能，協助企業即時掌握生產進度與溯源管理，提升產品品質與服務效率。