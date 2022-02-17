法國零售巨頭家樂福(Carrefour)周三指出，對2022年充滿信心。該歐洲最大食品零售商去年營業利益成長7.7%。

執行長Alexandre Bompard說，儘管面臨通膨壓力，今年良好的商業動能將持續。公司也將在秋季公布集團的新策略。

家樂福的每股派息也將提高8%，來到每股0.52歐元，2022年也將啟動新的7.5億歐元股票回購計畫。

由於核心法國市場的驅動，家樂福2021年營業利益以固定匯率計算增加7.7%，來到22.7億歐元。

受益於成本刪減，2021年銷售成長2.3%，來到812.45億歐元，主要市場法國、巴西和西班牙的市占率都有提升。

執行長將重振法國的複合商場視為重任。法國市場去年營業利益增加20%，為7.57億歐元，銷售也增加1.8%。

家樂福也預期法國業務的營業利益率將進一步提高，從2021年的2.1%升到中期目標的3%。

而由於通膨加劇，家樂福表示將加大成本刪減的力道。家樂福將2021~2023年成本削減目標，從最初的24億歐元提高到27億歐元，並在2021已完成9.3億歐元的成本刪減。

家樂福股價今年以來已上漲7%，但仍比2017年7月Bompard首次上任執行長時低上20%。Bompard是在去年5月被家樂福再次任命為執行長，任期3年。