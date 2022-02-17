苗栗縣政府17日公布今天確診者的足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府在竹南鎮大厝里活動中心開設社區PCR免費篩檢站。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

高雄砂石場群聚感染的司機，過年拜訪苗栗縣竹南親友，導致6人確診，苗栗縣府17日宣布，該傳播鏈再新增2名家族成員確診，為司機小阿姨的公公案19880、男性88歲，和婆婆案19879，女性86歲，目前兩人送專責病房進行收治。

苗栗衛生局指出，17日新增的兩名確診個案，因為昨天16 日中午有流鼻水及頭暈等症狀，衛生局立刻通知消防局救護車到居家隔離地點接送去醫院採檢，並留置醫院隔離等報告後，檢驗結果為陽性，送專責病房進行收治。

根據衛生局疫調，案19880因為年事已高，有慢性病導致行動不便，平時由案19879的老婆照顧，兩人鮮少外出，目前疫調後匡列接觸者4人，已在2月11日採檢PCR為陰性，而慎重起見，2月16日晚上進行PCR二次採檢，PCR報告仍為陰性，目前持續自主健康管理中。

衛生局指出，本波本土疫情自2月12日迄今共9人確診，都是竹南鎮家庭群聚，目前尚無波及本縣其他鄉鎮市，近日有民眾在通訊軟體上流傳苗栗市南苗市場、職場多人確診等訊息，為不實消息，確診個案以縣府公告為準，請民眾勿散播不實謠言。

另外，縣府在竹南鎮大厝里活動中心開設社區PCR免費篩檢站，2月15日採檢611人及2月16日225人皆全數陰性，篩檢站原擬在17日下午5點截止，但為服務上班、上課等族群對象，特增加開設晚上及假日時段，開設時間為2月18周五16時至20時及2月19日周六16時至20時，呼籲有感染疑慮的民眾，攜帶身分證及健保卡前往篩檢。