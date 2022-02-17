飯店偷抽菸警鈴半夜大響 旅客衝櫃台怒吼：出來當面道歉

1名網友抱怨元旦入住某飯店，凌晨時因為某住戶在房間抽菸，導致警鈴大作，旅客紛紛逃出房間，隔天一大票旅客氣憤地到櫃台要求給個交代，甚至要求抽菸旅客當眾向他們道歉，怒罵飯店「還想要好好經營，最好把人交出來」，飯店則頻頻道歉、允諾會處理。

該女網友在臉書「爆料公社」發文表示，她日前在元旦當天入住的飯店，凌晨時因為有其他房客在房內抽菸，導致火災警報器響，當下所有房客都驚慌逃出房間，事後飯店解釋原因她仍相當不滿，認為飯店應該提供抽菸的當事人資料，要求對方當面向全部房客道歉。

該女網友PO出的影片中，不少民眾站在飯店櫃台與飯店人員僵持著，有人怒嗆「飯店還想要好好經營，最好把人交出來」，有人則大吼請對方下來道個歉，「處理一下，我們時間也寶貴」，飯店則稱昨晚已請抽菸者離開，但現場眾人仍不相信，櫃台人員苦口婆心說真的沒辦法提供顧客資料。

據了解，目前飯店也陸續處理此事，並向受影響的房客道歉。