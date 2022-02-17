近年來急救需求攀升，再遇上疫情肆虐，有熱心民眾因曾接受過消防局緊急救護服務，17日與家人一同至大竹消防分隊捐贈價格高達100萬元的「ZOLL X-Series」多功能生理監視電擊器。

大竹消防分隊分隊長林羿欣表示，救護車上配置可同時偵測多項生命徵象、CPR品質、結合12導程心電圖等功能於一身的機器，已成為到院前緊急救護必備的設施。

林羿欣說，許先生曾接受過消防局緊急救護服務，深感救護人員的辛苦，因此秉持取之於社會、用之於社會的理念，以實際行動支持救護工作，17日由許財、許詠妡、許玉芳、許瀞文會同家人，共同捐贈單價高達100萬的「ZOLL X-Series」多功能生理監視電擊器，盼能拋磚引玉，幫助更多需要的人。

林羿欣說明，「ZOLL X-Series」多功能生理監視電擊器結合自（手）動電擊器、CPR品質監測、12導程心電圖、血氧血壓監測、潮氣末二氧化碳監測、一氧化碳血紅素分析等功能於一機，可為蘆竹區民眾帶來更全面的現場評估，提高急救品質。

市府消防局統計，2021年出勤救護量已超過10萬件，其中無生命徵象患者經急救後，康復出院且可恢復正常生活者高達110人，等同拯救了110個家庭，在老年化和少子化的年代，更顯意義重大。

第三消防大隊大隊長簡慈彥則說，自己對於該新型機器充滿信心，希望藉此神兵利器大幅提高CPR品質來增加市民的存活率，也再次感謝捐贈者無私大愛。