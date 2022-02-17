NBA中鋒坎特(Enes Kanter Freedom)可說是本季話題人物之一，他過去多次針對政治議題發聲，長年對抗土耳其總統艾爾多安(Recep Tayyip Erdogan)，後來還公開支持一些國家，甚至把炮火轉向大陸人權問題。沒想到他的種種言行收到意外效果，獲挪威議會提名為諾貝爾和平獎候選人！
據美國外交政治期刊《大西洋》報導，坎特因多次為人權議題挺身發言，獲挪威議員提名，成為今年諾貝爾和平獎候選人之一。對此坎特也簡短發文表達感想說：「我感到榮幸並虛心接受諾貝爾和平獎提名」，並直言說：「有時候挺身而出比領到下一份薪水更重要。」
坎特本季原先效力塞爾提克，不過在前陣子被交易到火箭，但很快就遭釋出，有些人認為是因為他的政治觀點導致，也有人說單純是他的戰力不符球隊期待罷了。本季他在塞爾提克出賽35場，僅貢獻3.7分4.6籃板，身手確實不如以往。
坎特原名為(Enes Kanter)，在去年11月宣布將「Freedom」加入他的中間名，而他不但頻頻為人權議題發聲，甚至在北京冬奧開幕前推動反制，這讓他的行為再次引起爭議，另外除改名，他也多次用衣服、鞋子來表達他想聲明的立場，讓人不注意倒他都難！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。