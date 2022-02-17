竹南龍鳳漁港近幾年來已成苗栗濱海重要觀光據點，苗栗縣政府文化觀光局，為提升周邊遊憩服務設施品質，向交通部爭取補助進行「台61線龍鳳旅遊驛站改善工程」，總經費4800多萬元，將新建浪花海洋活動基地及慢魚沙灣，預計今年8月底前完工。

苗縣府近年來積極推動「國際慢魚」運動，龍鳳漁港是重要據點之一，而慢魚運動發源自義大利，推廣民眾品嘗海鮮同時，還能兼顧海洋生態，苗栗縣串聯漁港沿海資源，發展出在地的觀光特色跟活動。

為活化龍鳳漁港周遭遊憩區，文觀局向交通部觀光局爭取補助3648萬元，縣府負擔配合款1152萬元，進行台61線龍鳳旅遊驛站改善工程，文觀局長林彥甫表示，龍鳳漁港北堤沙灘遼闊平坦，此次工程將建置慢魚沙灣、親海遊憩區，並將老舊木棧道改建仿木棧道。

林彥甫說，漁港南岸則打造浪花海洋活動基地及慢魚海洋青創基地，完工後再串聯新增的YouBike站點，屆時龍鳳漁港將結合觀光漁業、自行車運動、水域運動等遊憩區域，成為苗栗海線觀光亮點，還能帶動地方產業。