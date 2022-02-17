男星李岳轉戰直播在17LIVE成功另闢新舞台，主持3個多月的直播訪談節目《李岳週五夜》，贏得大批粉絲喜愛，目前給自己打80分，說：「很喜歡這節目可以跟大家直接互動，受眾群也有別於看電視族群，是一個認識很多新朋友很好的地方」 。

李岳於去年疫情升溫之際應邀加入17LIVE，投入之前很少挑戰的直播世界，起初只是抱著嘗試看看的心情，李岳沒給自己預設目標，說：「很多事情不試你也不知道，生活上最大轉變是每天下午五點以前就要把很多事做完趕回家，梳洗、準備晚上吃的東西，常8點開播邊吃邊跟大家聊天，我一開始連續四個月全勤天天開播，那時覺得佩服很多每天播的主播覺得非常厲害。」

被問還想邀誰再次上節目？李岳苦惱疾呼「每個都想再邀再來，別出這種難題給我！」李岳透露接下來想嘗試挑戰「電影或電視劇主要演員的座談訪問，希望能搬到《李岳週五夜》訪演員們，邀演員們跟喜歡他們的觀眾直接互動，例如陳昊森，鍾瑤等都很想邀請到他們。」

為了訪談李岳節目前不僅做足準備功課，他說：「《李岳週五夜》也讓我嘗試做了一些幕後的工作，例如幫忙喬喬通告，這是我以前完全沒有過的體驗，覺得滿有意思，因此讓我認識更多人，也改變了我比較害羞的個性。」問他特別感動難忘的，李岳舉例說「像問思佳可否來上節目，原本還苦惱該如何開口，傳訊息給她，她直接說來啊，一口答應，像這種就讓我滿感動。」

李岳也坦言「直播隔空訪談有點難，因為每個人收音或網路狀況不太一樣，訪談中最怕碰到網路不穩，擔心影響收音狀況持續，我整場會處於很戰戰兢兢，祈禱一小時網路別出狀況，LIVER們受訪經驗可能比較不足，提問很怕碰到句點王，我只能見招拆招，趕快延伸新的問題以化解危機。」

《李岳週五夜》明（18日）晚10點也將邀請高挑、外型亮麗的人妻女星嚴立婷連線對談，而為不影響大家周末活動安排，3月份起改為每周四晚9點開播，節目也將改名為《李岳FUN4夜》。