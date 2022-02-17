台北市北投區50多歲女性（案19816）昨確診，今2名接觸者確診。個案曾參加過某個民間團體舉辦的社團活動，曾到過多家宮廟參拜。北市副市長黃珊珊17日上午受訪時表示，由於過年期間會有很多人到廟宇，因此將依照實聯制發送相關簡訊通知自主健康管理，也會請各大廟宇注意工作同仁健康狀況。

針對台北市今天增加3例確診，其中2例與案19816相關，他們在北市足跡都在匡列，餐廳、廟宇等清消處理。

北部一名旅行社業務經理曾與確診個案19816接觸，於台東PCR確診。黃珊珊指出，台東部分是早上才看到相關資訊，那是三重個案，調查他發現到台東，每個足跡過來以後先去匡列，各地政府衛生局追蹤；北市在足跡部分比較嚴謹處理，活動區域很大、行蹤蠻多。

由於案19816曾到霞海城隍廟、法鼓山，對於寺廟擴大匡列是否有困難，黃珊珊回應，有一些寺廟有實聯制，廟方有疑慮可以請他們採檢，甚至可以派篩檢車。

黃珊珊說，現在過年關係大家會到廟裡走走，廟裡待的時間不是很長，用他們實聯制會發簡訊通知，廟宇不是密閉空間，希望大家自主健康管理，有症狀快篩在趕快看醫生、通報，也會請各大廟宇注意工作同仁健康狀況。