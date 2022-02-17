楊大鋐（左三）與年輕朋友期盼國民黨主席朱立倫說到做到，要給年輕人參政機會。（陳世宗攝）

青年參政台中出發！ 楊大鋐開第一槍投入西屯區市議員選戰

國民黨中常會昨日通過直轄市議員候選人提名特別辦法，宣示要鼓勵年輕人參政。市議員楊正中服務處執行長楊大鋐與青年朋友今天舉行記者會表達樂觀其成；年輕朋友期盼國民黨主席朱立倫說到做到要給年輕人機會。楊大鋐說，願意響應中央號召「青年參政、台中出發」宣布投入年底西屯區市議員選戰。

楊大鋐指出，「國民黨過去忽略栽培年輕人，現在已經輸；現在不栽培年輕人，未來還是輸！」他今天開第一槍響應中央號召，宣布參選2022西屯區市議員選舉；期盼國民黨領導人朱立倫主席說到做到，不要讓青年參政、世代交替成為口號，為國民黨注入新血，這才是給國民黨重新贏回人民信心的機會。

楊大鋐說，台中這幾年來蓬勃發展，特別是他所生長的西屯區，因為中科的進駐以及國道、快速道路的闢建，在便捷的交通與經濟熱絡發展的加乘效應，不僅擁有大城市的繁榮，全球化時代下，更躋身成為未來中台灣能與國際接軌的都會區；西屯儼然成為台中的心臟。

楊大鋐表示，雖然提及西屯大家就會想到七期榮景，但是一座快速成長的城市，免不了留下都市化的後遺症。西屯雖然擁有一流的建設，卻讓人感受不到城市的友善；不盡成熟的交通與都市規劃，讓市民每天需要忍受塞車的噩夢，就連行人走在路上都得與車爭道而膽戰心驚。高漲的房價、社會住宅的稀缺，逼得青年家庭喘不過氣。

楊大鋐參選團隊夥伴強調，他們尊重國民黨中央的決定，肯定自己的努力與付出，將本身的政見政策表態出來，相信國民黨的長官、黨的核心一定會做最好的安排，不管N＋1或青年參政加權部分，相信國民黨的青年參政不是講假的、不是玩玩而已，我們要肯定這樣的國民黨。