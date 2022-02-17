蔡政府日前開放日本福島5縣市（福島、茨城、櫪木、群馬及千葉）核食進口，國民黨台北市議員王鴻薇、闕枚莎及陳重文今聯合舉行食安記者會，要求北市280家各級公私立學校營養午餐不得使用福島5縣食品。對此，北市教育局表示，會請學校與廠商簽署切結書，若違反將扣點處罰，最重會立即解約，現場團膳業者也表態支持，承諾會替校園食安把關。

王鴻薇指出，前陣子許多學生、家長才在擔心萊豬進校園，當時國民黨團提案要求北市校園一律採用國產豬肉，明文禁止使用萊豬，並和團膳業者完成換約，發現使用萊豬就記點處分，累犯者就終止契約；如今福島食品進口，現階段也的確有營養午餐使用日本食品，如柴魚、魚板或其餘調味食品，恐有核食疑慮，她希望教育局能做出實際防制作為，讓各縣市跟進。

身兼北市議會教育委員會召集人的陳重文說明，他要求北市府將核食應比照萊豬處理，盡快以行政命令的方式規範不得使用福島5縣市食品，和團膳業者換約明文禁止，若違反將開罰或解約；畢竟目前合約內只要求「優先」使用國產食品，若能明文禁止會更有保障。

闕枚莎也表示，蔡政府無視2018年的反核食公投結果，踐踏779萬民意，強行開放對健康有疑慮的食品，雖然蔡政府棄守食安，但國民黨在地方一定會強力把關，孩子健康不能被犧牲。

對此，北市教育局主任秘書吳金盛表示，過去已要求校方優先採用國內優良農產品，並將食材產地標章登錄至校網，方便追溯源頭，且各校都設有午餐委員會，家長、老師都是當然代表，可向團膳業者提出建議，市府跨局處也會進行食安查核，共計4道關卡守護食安。

吳金盛說，未來與團膳業者洽談，以簽立切結書的方式，要求對方不得使用福島5縣市食品來做營養午餐，預計下午能擬出切結文件進行相關程序。教育局體育衛生科長林奎宇補充，若廠商給予不實食材來源證明將記點10至20點，記點總數達20點得終止契約。

到場參與記者會的台北市餐會食品商業同業公會理事長高嘉鴻指出，過去30年，極少聽聞同業使用日本食材，主因是價格高昂，但未來如何全面避免核食風險，的確需要相關措施，若需要簽立相關文件，他將全力配合市府政策。

媒體詢問，目前營養午餐有許多加味食品如檸檬雞柳，未來會如何稽查和認定？林奎宇表示，有故意使用禁止食材的廠商，就會記點處理，若為不可歸責、屬上游廠商問題，就不會歸責廠商。

中華民國餐盒食品商業同業公會理事長陳明信補充，國內辛香料便宜，不太會使用進口食材，且基於低碳飲食原則，同業大多都會使用國產、當季食品；高嘉鴻也說，調味料也算在食品登錄的一環，相信不會出現漏洞。