根據集邦科技(TrendForce)報價，主流規格8Gb DDR4顆粒本周現貨價約3.86美元，16Gb DDR4顆粒本周現貨價約7.71美元，今年以來漲幅約達6-8%，且目前價格已創去年九月以來的下半年來新高。而標準型DRAM現貨價高漲外，美系外資報告也指出，NOR Flash的供需動態持續存在利多，可望將有穩健的ASP趨勢，維持對華邦電(2344)、旺宏(2337)「優於大盤」的評級。而華邦電挾兩大利多，周四股價強漲逾5%，一度衝上36.45元，創下去年7月14日以來的逾七個月新高價。

受到上游DRAM廠產品線轉換、產能調配及嚴控資本支出情況下，今年以來釋出到現貨市場的DRAM貨源持續減量，然而市場通路及ODM/OEM廠手中的庫存水位維持低檔，標準型DRAM現貨價緩步走高。在供給看，三大DRAM廠均預估今年DRAM位元成長率會降至20%以下，創下近十年來新低。而在需求看，5G智慧型手機、5G基地台、新一代筆電、伺服器、人工智慧及高效能運算(AI/HPC)裝置、顯示卡、車用電子、工業自動化系統、高速網路基礎建設等位元需求成長動能強勁，平均DRAM搭載容量較去年倍增。雖然第一季標準型DRAM合約價季跌7-9%，但現貨價持續緩漲走高，與合約價間的溢價差已逾10%，預期本季合約價應可止跌回升，樂觀看待下半年價格將逐季調漲。法人看好，華邦電等DRAM概念股營運一路旺到下半年。

華邦電總經理陳沛銘表示，利基型DRAM客戶庫存修正趨於平衡，長短料嚴重情況可望逐漸改善，來自WiFi 6/6E及明年WiFi 7、工業及安全監控等應用將帶動相關需求，車用DRAM出貨順暢，待高雄廠產能開出可望帶來更大成長，上半年預估記憶體可趨於供需平衡，而下半年審慎因應來自整體供應鏈存貨調整的可能，2020及2021年各供應商有紀律的資本支出有助於穩定2022年的整體供給。

外資周三再加大買超2.28萬張，外資春節來共買超10萬張，三大法人共買超13萬張以上。華邦電周五站穩5日線後，周四續衝波段新高價。