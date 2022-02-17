剛邁入2022年，投資人就迎來一陣亂流，美國股市受到通膨與公債殖利率雙雙走升的影響，截止至1月底美國羅素1000成長指數跌幅8.6%。不少投資人開始擔憂，今年資本市場表現恐不如去年順遂，還能續抱美股嗎？

聯博投資專家表示，美國成長股基本面仍持穩，但2022年市場不確定因素猶存，投資人應慎選高品質成長型類股，增加整體投資組合的防禦特性。

新冠肺炎疫情至今仍在延燒，再者，本已高漲的通膨，在農曆春節過後更是變本加厲。根據美國勞工統計局 (Bureau of Labor Statistics)統計，1月美國消費者物價指數站上7.5%、創下40年來新高紀錄；聯準會應對通膨的言論較日前更加明確，市場認為3月份啟動升息的機會相較提高，十年期美國公債殖利率一度衝抵2%大關。

聯博認為，有三大理由使得美國成長股在歷經近期修正後，反而浮現逢低買進的長線機會。

理由一，日前聯準會官員偏鷹派的言論已逐漸反映在目前債市價格上，美國公債利率短期再度快速彈升的機率或許不高。更甚者，考慮通膨數據最近已有高檔鈍化跡象，若利率攀升幅度低於預期，將可望支撐股市評價。以目前羅素1000成長指數來看，未來兩年預估本益比已自年初33.4倍回落至29.2倍，是去年五月以來的相對低點；也就是說，目前布局具備長期成長動能的投資機會，將相對具評價吸引力。

理由二，美國成長型股基本面仍持穩，且營運動能相對不仰賴景氣週期。回顧2021年，企業獲利是支持美股表現的關鍵。從全球主要區域的每股盈餘年成長率預估來看*，美國為13.7%，高於歐洲的11.3%與新興市場的8.3%，顯示美國企業獲利表現相對優於其他成熟國家與新興市場。目前美國成長型題材中，聯博投資團隊認為包含科技、醫療等產業仍不乏具有企業獲利成長潛力，且營運模式相對不仰賴周期循環的企業，在目前的環境中料將較具續航力。

理由三，高品質股票相對具備防禦特性。由於高品質成長股普遍擁有較穩定的資產負債表與現金流量，也較可將營收成長轉化為實質股東獲利，進而支撐長線股價穩定表現機會。歷史數據顯示具備高品質特性的公司一般在景氣放緩時期有望表現突出，也具備更強勁的防禦能力。換句話說，對於擔憂股市後續波動的投資人來說，可透過適度強化投資組合的品質來因應。