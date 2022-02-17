高雄某綠能公司下包廠商陳姓男子藉太陽能光電工程施作期間，在湖內區一處魚塭地非法回填廢木材、廢塑膠、廢磚塊等物，填埋面積約2800平方公尺、初估填埋廢棄物近1萬噸、不法獲利高達1500萬元。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄某綠能公司下包廠商陳姓男子藉太陽能光電工程施作期間，在湖內區一處魚塭地非法回填廢木材、廢塑膠、廢磚塊等物，填埋面積約2800平方公尺、初估填埋廢棄物近1萬噸、不法獲利高達1500萬元，陳男遭依違反廢棄物清理法移送法辦，並遭橋頭地檢署聲押獲准。

橋頭地檢署今年1月接獲線報，稱有民眾於湖內區一處魚塭地非法回填廢棄物，便指揮高市府環保局、警政署保七總隊第三大隊、調查局高雄市調查處等單位到場開挖，發現該處掩埋大量廢木材、廢塑膠、廢磚塊、廢大理石塊的營建混合廢棄物及廢電路板、廢電纜線、溝泥等廢棄物。

追查後發現，某綠能公司的太陽能光電施作下包商陳男利用受託回填魚塭地的機會，延攬廢棄物來源及載運司機，自去年7月至9月中旬從台南市某營建工程工地及其他處所載運營建混合廢棄物，並至該魚塭地堆置回填，填埋面積約2800平方公尺，初估廢棄物將近1萬噸，陳男不法獲利高達約1500萬元。

高市府環保局表示，陳男未經主管機關許可提供土地回填廢棄物且非法處理廢棄物，已經嚴重違反廢棄物清理法，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，全案移送橋頭地檢署偵辦後，陳男遭檢方向法院聲押獲准，而陳男延攬的廢棄物來源、載運司機及綠能公司目前無積極證據顯示涉案，相關案件仍在偵辦當中。

環保局指出，將依廢棄物清理法第71條規定函命陳男限期清理，同時請地檢署審酌實際清理情形，做為量刑依據。環保局呼籲，土地所有人應善盡管理責任，各產源事業也切勿貪小便宜委託不法業者，以杜絕非法清理及棄置亂象。