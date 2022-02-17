嘉義縣政府自2020年3月20日就積極輔導轄內未登記工廠申請納管，但至少還有近400家未提出申請納管。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府自2020年3月20日就積極輔導轄內未登記工廠申請納管，但至少還有近400家未提出申請納管。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

未登記工廠納管期限今年3月19日截止，嘉義縣政府自2020年3月20日就積極輔導轄內未登記工廠申請納管，並在農曆年前針對確定或疑似未登記工廠全面發文通知，希望配合中央政策，呼籲尚未申請納管業者於期限前盡速送件申請，據縣府經濟發展處推估，至少有近400家尚未申請納管，甚至不排除還有黑數。

經濟部於2019年7月24日修正公布「工廠管理輔導法」部分條文，行政院2020年3月20日施行，凡已領有臨時工廠登記者，在原臨時登記事項範圍內，在施行日起2年內，即今年3月19日前需換發特定工廠登記，另2016年5月19日前，所謂低汙染既有未登記工廠，也應於施行日起2年內申請納管，並在施行日起3年內提工廠改善計畫，改善計畫經核定後2年內完成改善，施行日起10年內可取得特定工廠登記。

經發處工商科長柯凱譯表示，2019年清查轄內未登記工廠，包含經縣府列管或已取得臨時工廠登記總計約有998家，目前申請納管案件約481件，臨登轉特登163件，目前尚有約近400家尚未申請納管，且不包括未清查到黑數。

柯凱譯說，嘉縣被畫入農產業群聚地區的面積是全台第3大，所以未登記納管的工廠不少座落在農產業群聚地區，另有部分業者考量到申請納管要花錢改善消防等設備，所以至今尚未申請納管，由於經濟部已確定納管時間不會再延後，屆時將針對屆期未申請者，配合經濟部政策依工廠管理輔導法規定逕為開罰、斷水斷電。