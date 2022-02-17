勤美（1532）集團2022年下半年將啟動台中二期「勤美之丘」土地開發案，預計投入60億元、在勤美綠園道商場旁的2500坪基地上，打造二期商場與住宅案，為區域房價打入一劑強心針，加上近期「PARK2草悟廣場」全新開幕，增添區域生活的豐富性，在重大利多加持下，可望為西區房價挹注補漲動能。

根據最新實價登錄資料顯示，去年12月台中西區頂級豪宅「富邦天空樹」出現兩筆億級交易紀錄，分別為1.37億與1.45億元買進，扣除車位坪數與總價600萬元，拆算每坪單價約60萬元，成為2021年西區最高單價的成屋豪宅。

住商不動產南屯店經理黃盟翔表示，「富邦天空樹」是日本建築大師伊東豊雄在全球設計的第一棟超高住宅作品，該案擁有近2000坪私人森林庭院以及紮實的結構工法加持下，無論是座落地點、基地規劃、產品設計都極具收藏性與獨特性，加上「勤美之丘」二期商場帶來的生活機能，在地段、環境的利多因素下，具有未來增值的潛力。

黃盟翔進一步分析，百貨商場對購屋換屋族有莫大的吸引力，增添許多便利性與機能性，商圈的繁榮也兼具保值或增值的可能。隨著台中商場迅速發展，未來幾年內將會有多座商場落成，對於區域行情增添利多因素。

「富邦天空樹」是西區少見的國際級建案，在市場上兼具稀有性、獨特性與收藏性，房價有抗跌保值的特性，全案目前進入銷售尾聲，僅餘個位數戶別。

另外，觀察區域預售實價登錄資料顯示，「忠泰老佛爺」、「勤美之森」兩大預售案中高樓層單價已來到6字頭，相較以往由「由鉅大恆」、「富邦天空樹」憑藉其獨特的產品規劃改寫的區域行情價格，其單價已逐漸站穩6字頭，顯見西區未來增值性仍大有可期。

「忠泰老佛爺」案樓高34層，規劃75-145坪產品，近一年每坪均價約52.39萬元，其中，總價最高為33樓總坪數265.18坪，以總價1.6億元成交，換算每坪單價64.7萬元；另外，每坪單價最高的交易，同樣為33樓總坪數161.2坪以每坪單價66萬元成交，預估後續頂樓或特殊戶交易將續創新高價，為西區行情增溫。

而勤美集團一期土地開發案「勤美之森」即將進入收割期，截止目前已有142筆預售實登，近一年均價更突破5字頭，其中最高單價為33樓以總價1.1億元成交，換算每坪單價為66.6萬元！

預計2023年進行「勤美之森」的開幕發表，屆時草悟廊道將會有完整的輪廓，包括美術館、教堂、五星級國際飯店以及新型態空間的規劃示範，讓生活充滿文化藝術氣息。